Dringend gezocht: BIN-coördinator voor Zittaart Jean Eykmans

10 januari 2019

De gemeente Meerhout beschikt momenteel over vier BIN-coördinatoren. BIN staat voor Buurtinformatienetwerk, een samenwerkingsverband tussen de bewoners van een buurt, de politiezone en de gemeente. Die vier coördinatoren ondertekenden een nieuw charter in het bijzijn van burgemeester Nele Geudens (CD). Die vier personen zijn Marc Cools voor BIN-Berg, Stijn Adams voor BIN-Gestel, Nicolas Mesmaekers voor BIN-Meerhout Centrum en Paula Van Hal voor BIN-Lil. Maar er is dringend nood aan een dergelijk persoon in het gehucht Zittaart. “Met de BIN’s wordt informatie uitgewisseld tussen inwoners en politie over inbraken en inbraakpreventie. Ik ben heel blij dat we in Meerhout een goede werking hebben die de sociale controle en het veiligheidsgevoel verhoogt. Ik nodig dan ook iedereen uit om lid te worden van een BIN. Dat kan via de BIN-coördinator, de website van de politiezone www.pzglm.be, het plaatselijk politiekantoor of de wijkagent. En voor het gehucht Zittaart zoeken we inderdaad met spoed een gemotiveerde BIN-coördinator. Wie daarvoor interesse heeft kan vrijblijvend contact opnemen met Jos Delarbre van de politiezone Geel-Meerhout-Laakdal via telefoonnummer 014/56.47.33.”, zegt burgemeester Nele Geudens.