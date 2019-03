Drie verdachte branden in twee uren tijd in Meerhout Politie onderzoekt of het om kwaad opzet gaat Toon Verheijen

31 maart 2019

08u58 4 Meerhout In het centrum van Meerhout is de brandweer gisteravond drie keer moeten uitrukken voor een brand. De eerste was een woningbrand aan de Molseweg. De tweede was een kleine brand aan een werkplaats aan Hoevendijk op amper honderd meter van de eerste brand. Tussendoor was er ook nog een brandje aan een aanhangwagen. De politie gaat uit van kwaad opzet.

De eerste melding bij brandweerzone Kempen kwam binnen rond 22.30 uur. Naast een leegstaande woning was een caravan in brand gevlogen. De vlammen sloegen deels over op de garage en de woning zelf. De caravan brandde helemaal uit, net als de garage waarin wat meubeltjes opgeslagen stonden. De woning zelf bleef grotendeels gespaard.

Nog twee

Ongeveer een uur later kreeg de brandweer melding van een brand aan Hoevendijk. Daar ging een kot naast een voetbalterrein in vlammen op. Hoevendijk ligt op amper honderd meter afstand van de eerste brand. In dezelfde omgeving was er ook nog een klein brandje geweest op de hoek van de Smissestraat en de Gasthuisstraat. Daar werd brand gesticht aan een aanhangwagen, maar daar bleef de schade wel beperkt.

De drie branden waren redelijk snel onder controle, er vielen geen gewonden.

Onderzoek

De politie is met een onderzoek gestart omdat de branden meer dan waarschijnlijk zijn aangestoken. Gezien de korte afstand gaat het mogelijk om dezelfde dader. Het labo komt nog ter plaatse voor een uitgebreid sporenonderzoek.