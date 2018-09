Doodop, maar toch zo blij DEMENTERENDE POL (81) VOOR EEN DAG WEER KOERSDIRECTEUR JEAN EYKMANS

03 september 2018

02u26 0 Meerhout De dementerende Pol Jans (81) was gisteren de centrale figuur voor, tijdens en na de wielerwedstrijd voor beloften in Meerhout. De wens van de bewoner van woonzorgcentrum Ter Kempen om nog één keer koersdirecteur te mogen zijn, werd tot in het detail ingevuld. Doodop was hij, maar ook heel blij.

Aan het eind van de dag was Pol - King Creole - zo tevreden dat de tranen hem in de ogen stonden. Zijn ultieme wens werd mogelijk dankzij de samenwerking tussen wzc Ter Kempen, wielerclub De Meikevers en De Leo's Mol-Geel Zuiderkempen, een serviceclub van jongeren. Liesbeth Mondelaers, zijn persoonlijke begeleidster, week de hele dag geen seconde van zijn zij.





Reeds bij de briefing van de sportdirecteurs was Pol aanwezig. Hij mocht plaatsnemen in de wagen van de sportdirecteur en de koers vanop de eerste rij volgen. Maar de grootste verrassing wachtte hem, en vele anderen, na de koers voor beloften. De bewoners van Ter Kempen namen plaats in duo- en rolstoelfietsen en reden enkele rondjes, begeleid door De Leo's. Na die koers was profwielrenner en Gelenaar Frederic Frison bereid om alle deelnemers een medaille om te hangen. Pol kreeg uit handen van Jan Vandael (voorzitter Cycling Vlaanderen Antwerpen) een diploma bovenop voor zijn 60-jarig lidmaatschap bij de KBWB.





King Creole

Pol Jans was in de jaren 60 een van de medestichters van wielerclub De Meikevers in zijn café King Creole aan de Molenberg. Zijn wens om nog eens koersdirecteur te mogen zijn, viel niet in dovemansoren. "Samen met de begeleiders van ons woonzorgcentrum, de Leo's en de Meikevers hebben we Pol een onvergetelijke dag bezorgd. Ter Kempen, ons centrum voor dementerenden, wil graag dat de bewoners contact houden met wat buiten gebeurt. Als we zien hoeveel plezier zij aan dit evenement beleven, dan is deze dag meer dan geslaagd", zegt directrice Carine Belmans.





De Leo's leverden een grote bijdrage aan deze dag. "Als serviceclub steunen wij graag dergelijke initiatieven. Wij zijn hier vandaag niet alleen met 20 personen aanwezig, maar financieren ook de barbecue voor de bewoners van Ter Kempen én huren een rolstoelfiets voor de koers.", zegt de Molse Marie Lambiet namens De Leo's.





Ook wielerclub De Meikevers deed een extra inspanning om Pol een onvergetelijke dag te bezorgen. "We hebben er heel hard aan gewerkt, maar als ik zie hoeveel plezier Pol, de andere mensen van Ter Kempen en heel Meerhout hier aan beleven, dan krijg ik daar een heel warm gevoel bij", besluit voorzitter Ludo Melis.