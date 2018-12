Donderdagmarkt in feestelijk kleedje Jean Eykmans

27 december 2018

De wekelijkse donderdagmarkt werd door het gemeentebestuur en de marktkramers in een feestelijk kerstkleedje gestoken. De nieuwe burgemeester Nele Geudens en haar schepenen hadden de handen goed vol in een tentje waar ze warme chocomelk en glühwein uitdeelden aan jong en oud. Op het pleintje aan de Markt stond een grote paardenmolen opgesteld waar de jonge ouders met hun kinderen gratis ritjes konden maken. Ondanks de koude was het bijwijlen erg druk op de markt. Ook in de horecazaken rond de Markt liep het eivol en dat zorgde dan weer voor een echte kermis- en feestsfeer.