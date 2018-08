Dieseldieven veroorzaken milieuvervuiling 20 augustus 2018

02u30 0

De hulpdiensten werden zaterdagmorgen opgeroepen voor een geval van dieseldiefstal én milieuvervuiling op een parkeerzone aan de Sportlaan. In de tanks van geparkeerde vrachtwagens werden gaten gemaakt waarin een plastic buisje werd gestoken. Zo konden de dieven hun bidons vullen. Nadien zijn vele tientallen liters diesel weggevloeid en dat heeft een serieuze grondvervuiling veroorzaakt. De brandweer Zone Kempen post Geel ruimde zoveel mogelijk op, maar vermoedelijk is heel wat brandstof in de grond getrokken.





(VTT)