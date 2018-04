Decopatchtechniek op terracotta 21 april 2018

De vzw Kreatief organiseert een workshop decopatchtechniek op terracotta aan op maandag 23 april van 18.30 tot 21 uur in het atelier van 't Volderke, Molenberg 52. Oude terracotta potten hoeven niet per se weggegooid te worden. Tijdens de workshop wordt aangeleerd hoe je die potten een nieuw leven kan geven. Met servetten naar keuze, wat lijm en verf worden mooie creaties gemaakt om de tuin op te fleuren. Ook oude terracotta dakpannen zijn geschikt, bijvoorbeeld om er een origineel Welkom-bord van te maken. Vooraf inschrijven is nodig, en dat kan via Kreatief vzw - afdeling Meerhout, tel. 014/56.05.95, of via kreatief.laakdal@skynet.be. (EJM)