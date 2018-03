De Zoete Zonde verkozen tot Vriendelijkste Handelaar 09 maart 2018

Meerhout Koffiehuis De Zoete Zonde werd door Handelsgids.be uitgeroepen tot de Vriendelijkste Handelaar in Meerhout in 2017.

De zaak opende vijf jaar geleden de deuren. "Het begon als een uit de hand gelopen hobby. Van kinds af aan bak ik dolgraag taarten. Op mijn 18de volgde ik in avondschool een opleiding uitbater snack- en tearoom. Vijf jaar geleden besloot ik om onze living in te richten als koffiehuis, mijn moeder kwam me helpen en de trein was vertrokken", vertelt Sara Vleugels (29). "De zaken gingen snel heel goed. We richtten een terras in en bouwden een winterhut waar onze klanten geregeld fijne momenten beleven. Enkele jaren geleden besliste ik om Sara full-time bij te staan en ik gaf mijn job op", zegt partner Kevin Vos (34).





Zaak uitbreiden

Sara en Kevin plannen in de maand mei een flinke uibreiding van hun zaak. "We hebben flink wat klandizie van de rust- en verzorgingstehuizen en 't Volderke, een tehuis voor personen met een fysieke handicap, hier vlakbij. Meerhout is een favoriete plek voor wandelaars en fietsers, en ook daar pikken wij ons graantje van mee. En door dat succes zijn we aan uitbreiding toe. Binnen enkele maanden vergroten we onze binnenruimte tot 35 zitplaatsen. Terras en winterhut blijven ook", zegt Sara.





De prijs van Vriendelijkste Handelaar werd toegekend op basis van een puntentoekenning door de klanten van De Zoete Zonde. On line werden punten toegekend en de zaak van Sara en Kevin kregen een gemiddelde score van 9,4 op 10. (EJM)