De Vredezonen geven lenteconcert 06 april 2018

De Koninklijke Harmonie De Vredezonen geeft op zaterdag 14 april haar lenteconcert. Dat concert vindt plaats in de parochiekerk van Meerhout-Berg (Sint-Jozeflaan) en begint om 19.30 uur. KH De Vredezonen staat onder leiding van Pieter Van Hecken. Ook jeugdensemble Yota, onder leiding van Jolien Smaers, treedt op. Na het concert worden de aanwezigen uitgenodigd om nog wat na te kaarten in zaal De Kapel tegenover de kerk. Kaarten aan 8 euro zijn verkrijgbaar via de muzikanten, of via mail aan info@devredezonen.be. (EJM)