De Sint komt!

Jean Eykmans

21 november 2018

09u27 0

De Meerhoutse feestmanager van Sinterklaas heeft aan het gemeentebestuur laten weten dat de Sint op zaterdag 24 november om 14 uur in Meerhout toekomt. Aan het marktplein in Meerhout-Centrum worden alle brave kinderen met hun ouders verwacht. Daar wacht hen een leuk programma dat de Pieten in mekaar geknutseld hebben in samenwerking met Curieus, de jeugdraad en het gemeentebestuur. Uiteraard zullen er Sinterklaasliedjes gezongen worden en wordt er lekker snoep uitgedeeld.