De leurders achterna met Drieprovinciënroute 31 mei 2018

02u54 0

De Drieprovinciënroute wordt op zondag 3 juni voor de 32ste keer gereden. De route leidt langs 6 steden en gemeenten in de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant: Meerhout, Laakdal, Ham, Tessenderlo, Beringen en Diest. Behalve in Diest kan er op elke andere plaats gestart worden. In Diest is enkel een controlepost.





De fietsers hebben de keuze uit 3 lussen: 63 km of verkorte routes over 35 km (via Tessenderlo en Beringen) en 39 km (via Meerhout-Ham-Tessenderlo-Laakdal). Wie alle vertrekpunten passeert en daar een stempel haalt, maakt kans op mooie prijzen.





De Drieprovinciënroute is ontstaan in Meerhout, waar Warke Mertens de herinnering aan de leurders levendig wilde houden. Deze doorgaans kleurrijke figuren trokken met hun koopwaar per fiets naar nabije maar ook vaak verre bestemmingen om haring, stoffen en huisraad aan de man te brengen.Hun ras is blijkbaar uitgestorven, maar tijdens de Drieprovinciënroute komen de legendarische leurders toch weer een beetje tot leven. Warke Mertens zaliger noemde zijn geesteskind het Leurderspad, dat dus later de Drieprovincieënroute werd. (EJM)





Meer info: www.drieprovincienroute.be