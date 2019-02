Cursus smartphone in 't Volderke Jean Eykmans

26 februari 2019

De vzw Kreatief afdeling Meerhout organiseert een cursus smartphone. Foto’s nemen, bewaren, bewerken en opslaan zijn de thema’s die vooral aan bod zullen komen. De sessie gaat door in ‘t Volderke-atelier, Molenberg 52 in Meerhout, op vrijdag 1 maart om 9 uur. De deelnameprijs bedraagt 15 euro.

Inschrijven kan tijdens de kantooruren van VZW Kreatief, Stationsplein 4 in Geel of via 014/56.05.95. Inschrijven kan ook via e-mail: kreatief.laakdal@skynet.be. Info: Kreatief vzw - afdeling Meerhout, leenluyckx@gmail.com, tel. 014/31.65.72.