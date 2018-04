Cursus initiator running 09 april 2018

De Meerhoutse gemeentelijke sportdienst verleent haar medewerking aan een cursus initiator running die op 14 april in Meerhout van start gaat. Die opleiding kadert in het project Running & Co van de Vlaamse Atletiekliga en de Vlaamse Trainersschool. Hiermee wil de liga, los van atletiek, ook recreatieve joggers motiveren en verenigen. Alle liefhebbers en recreatieve lopers en joggers kunnen de opleiding running initiator volgen. Na het succesvol beëindigen van de opleiding wordt een diploma uitgereikt. Als gediplomeerd loopbegeleider kan men rekenen op een erkende vergoeding als men een loopcursus begeleidt.





De cursus gaat door aan sporthal den Aks in de Bevrijdingslaan 96a. De opleiding omvat 43 cursusuren en een korte stage. De deelnemers moeten minstens 17 jaar zijn of dit jaar worden. De cursusprijs bedraagt 145 euro. De inschrijvingen verlopen via De Vlaamse Trainersschool.





Alle informatie is terug te vinden op de gemeentelijke website www.meerhout.be. Geïnteresseerden kunnen ook terecht bij sportfunctionaris Sofie Vandermaesen, tel. 014/24.99.29 (EJM)