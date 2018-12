Cultuurraad zet vrijwilligers in de kijker Jean Eykmans

27 december 2018

De gemeentelijke cultuurraad huldigde een aantal personen die een grote verdienste hebben in culturele verenigingen in de gemeente. Dimpna Geukens, Josee Geukens, Gerarda Boven en Lisa Mellebeeckx zijn al jarenlang gewaardeerde bestuurleden van Femma Zittaart. Binnen de cultuurraad zelf zijn Frans Maes en Jo Vandeperre twee anciens die al 15 jaar mee het culturele beleid in de gemeente Meerhout bepalen.

Acht vrijwilligers vierden in 2018 een jubileum. Nieke Geukens is al 30 jaar actief bij Femma Zittaart, Emma Cuypers was de afgelopen in totaal 30 jaar bestuurslid van KVLV en Femma Zittaart. Grezelda Otten en Annie Rutten zijn zelfs al 40 jaar bestuurslid bij Femma Zittaart. Ook Greet Lodewijckx en Liliane en Hildegarde Van Herck zetten zich 40 jaar vrijwillig in voor Zittajo en Femma Zittaart. Frans Daems viert een carrière van 40 jaar bij Samana Gestel. De gemeentelijke cultuurraad bedankte alle jubilerende cultuurvrijwilligersan voor hun jarenlange inzet en bood hen een nieuwjaarkezoetezak en een boekenbon aan.