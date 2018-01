Cultuurprijs 2017 gaat naar... Zittaarts Toneel 02u29 0 Foto Peter Vanderveken

De gemeentelijke cultuurraad reikte tijdens het nieuwjaarsconcert in de kerk van de Berg de cultuurprijs 2017 uit. Een jury boog zich over 9 kandidaturen en wees het Zittaarts Toneel aan als winnaar. De toneelgroep bestaat 40 jaar en kan ieder jaar rekenen op minstens 2.000 bezoekers bij hun toneelproducties. En met ouderdomsdeken Door Hoes (85) hebben ze in Zittaart niet alleen een blikvanger op de planken staan, de familie Hoes zorgt daarenboven voor 3 generaties acteurs.





Maar liefst 16 cultuurvrijwilligers werden op tweede kerstdag in de bloemetjes gezet: van KVLV Zittaart: Annita Blondeel, Godelieve Dams en Magda Melis, van Samana Gestel: Wieza Celen, Mia Camps, Vera Wilms, Mia Beliën en Jeannine Engelen, van Samana Berg: Jef Veraghtert, Jos Engelen, Josee Thijs, Jeannine Reynders en Jos Smaers, van speeltuin Kinderweelde: Vital Geuns.





(EJM)