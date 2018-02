Concert St.-Jorisgilde 17 februari 2018

De Koninklijke Harmonie Sint-Jorisgilde uit Meerhout-Gestel brengt op zaterdag 24 februari een concert met als thema Imagine. Het concert vindt plaats in cucltureel centrum de Werft in Werft 32 in Geel. De harmonie zal die avond een zeer gevarieerd programma brengen. Het concert vangt aan om 20.15 uur. Kaarten in voorverkoop kosten 10 euro, aan de kassa 12 euro, kinderen onder de 12 jaar mogen gratis komen luisteren. Kaarten zijn te reserveren via CC de Werft, tel. 0476/06.27.88 en via KH Sint-Jorisgilde, jos.tordoor@ gmail.com, 0476/30.00.39. (EJM)