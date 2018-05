Chiro Berg en Gestel winnen Clash der Jeugd 25 mei 2018

Ruim 500 jongeren namen enthousiast deel aan de Dag van de Jeugd. De hele namiddag heerste er een gezellige drukte op en rond de grote grasweide in de Eikenboomlaan. Naast de attracties en activiteiten zoals springkastelen, een hindernissenparcours, spelkussens, karaoke, gekke fietsen en een ballonnenclown, was de Clash der Jeugd het hoogtepunt van de dag.





Na een spannende strijd in een Spel Zonder Grenzen-stijl mocht Chiro Berg de fel begeerde wisseltrofeeën naar huis nemen. Een andere wisseltrofee, die van de winnaar van de Clash der Jeugdleiding was voor Chiro Gestel.





(EJM)