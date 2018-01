Campagne stoppen met roken 02u25 0

Op maandag 8 januari start het gemeentebestuur de campagne Meerhout stopt met roken! In de cafetaria van sporthal Den Aks in de Bevrijdingslaan gaat die dag om 20 uur een infosessie door die gratis kan bijgewoond worden. Daarna volgen nog 8 sessies op maandagen. Op maandag 28 mei vindt de afrondende slotsessie plaats. De infosessie en de groepssessies staan onder begeleiding van een tabakologe.





Inschrijven dient te gebeuren via de website www.meerhout.be. De kosten voor de 8 sessies bedragen 48 euro, voor personen met een verhoogde tegemoetkoming bedraagt de inschrijvingsprijs 24 euro.





Deze campagne wordt ook in andere gemeenten georganiseerd. Wie zich inschrijft in Meerhout kan ook sessies in die andere gemeenten bijwonen. Contact:





Sofie Vandermaesen, tel. 014/24.99.29, of via sofie.vandermaesen@meerhout.be.