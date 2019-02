Britse eregasten aanwezig op herdenking Valentijnsnacht '43

Jean Eykmans

14 februari 2019

14u05 0 Meerhout Aan het oorlogsmonument De Vleugel in De Donken werd een stijlvolle herdenking gehouden van Valentijnsnacht 1943. Die nacht - 76 jaar geleden - werd een Royal Air Force Wellington-bommenwerper door de Duitse bezetter boven De Donken neergehaald.

Drie van de Britse crewleden stierven ter plaatse. De andere bemanningsleden zijn inmiddels overleden maar hun nabestaanden laten Meerhout en de herinnering niet los. En omgekeerd. Oud-burgemeester André Van Genechten onderhoudt als lid van Vaderlands Vredelievend Meerhout - de verenigde Meerhoutse oudstrijdersverenigingen - een zeer goede band met de familieleden van de betrokken gesneuvelden en later overleden crew-members van de Wellington. De plechtigheid aan de Vleugel, eigenlijk een staartstuk van die bewuste Wellington, werd bijgewoond door de neef van Norman Leonard, de zoon van Norman’s tweelingzus, en zijn echtgenote, evenals door James Harris en Andrew Manser, leden van The Royal British Legion.

De Vleugel

Na een dankviering in de Sint-Trudokerk verplaatste het gezelschap zich naar De Vleugel in De Donken. Naast afgevaardigden van de militaire overheid, gemeentebestuur, maar liefst 35 vaandeldragers en tal van sympathisanten, woonden zestig leerlingen van de derde klas van gemeenteschool De Duizendpoot de plechtigheid bij. Schepen Jan Melis (CD) vertelde vooral naar de kinderen toe de betekenis van de crash in De Donken. “Voor Meerhout was de crew van de Wellington de eerste lijfelijke confrontatie met de bevrijders van Meerhout, wat pas anderhalf jaar later werkelijkheid zou zijn.”, aldus Melis.

André Van Genechten benadrukte de erg nauwe band van broederschap tussen de Britse familieleden van de overleden Wellington-bemanning en de Meerhoutse gemeenschap. Een mening die werd bekrachtigd door Peter Carless die een brief voorlas van de 96-jarige weduwe van Norman Leonard. “De vriendschap tussen Linfield en Meerhout is voor altijd”, aldus Carless.