Brei- en haakatelier 22 februari 2018

KVLV Centrum-Berg organiseert op maandag 26 februari om 13 uur een brei- en haakatelier in zaal Gildenhuis, Beerstraat 54. De deelnemers worden gevraagd eigen brei- of haakwerk mee te brengen. In groep worden kleurrijke diertjes gemaakt, te gebruiken als knuffel, speelgoedje of cadeautje.





Info: 014/30.95.96. (EJM)