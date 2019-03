Brandstichter vernielt opslagruimte van voetbalclub FC De Koekoek en MC Siberië Mogelijk ook asbest vrijgekomen bij twee van de drie brandstichtingen Toon Verheijen

31 maart 2019

16u01 0 Meerhout Het centrum van Meerhout is zaterdagavond opgeschrikt door drie brandstichtingen. In een straal van enkele honderden meters heeft een pyromaan een caravan, een houten opbergplaats én een aanhangwagen in brand gestoken. De schade aan de aanhangwagen bleef beperkt. Bij twee van de drie branden is vermoedelijk ook asbest vrijgekomen. “We laten het gerecht haar werk doen, maar het is toch even schrikken”, aldus burgemeester Nele Geudens van Meerhout.

De hulpdiensten kregen zaterdagavond omstreeks 22.30 de eerste melding van een brand. Naast een leegstaande woning aan de Molsebaan was een caravan in brand gevlogen. De vlammen sloegen snel over naar een achterliggende bergruimte waar ook een auto in stond. De woning zelf raakte ook beschadigd.

Een klein half uur later kwam er al een tweede melding van een brand aan de Hoevedijk. Daar was een bergruimte naast het voetbalveld van FC De Koekoek in vlammen opgegaan. Tussendoor was er ook nog een melding gekomen van een brand aan een aanhangwagen op de hoek van de Gasthuisstraat en de Smissestraat. Daar bleef de schade gelukkig beperkt tot het dekzeil. De politie is formeel: het gaat om brandstichting en het labo is ter plaatse gekomen voor het nodige sporenonderzoek. Vooral aan de Molsebaan was het duidelijk dat het om brandstichting gaat omdat daar twee verschillende brandhaarden werden ontdekt. Wel is er nergens sprake van brandversnellers.

Materiaal

De bergruimte naast het voetbalveld aan Hoevendijk was eigendom van voetbalclub FC De Koekoek en werd ook gebruikt door motorclub MC Siberië. “Er stond een heleboel materiaal van ons in”, zuchten Michel Buyens van FC De Koekoek en Fons Van Den Bergh van MC Siberië. “Een tractor, een sproeimachine, een kalkmachine en nog een hoop ander materiaal. Alles is verloren. Het kot staat hier al meer dan veertig jaar en nooit hebben we problemen gehad. Nu is alles in één keer verloren. Niets hebben we nog. En het is maar de vraag of de verzekering tussenkomt. We vragen ons echt af wat je hier aan hebt om het in brand te steken. Al ons materiaal om promotie te maken is ook verloren gegaan. Dit komt echt niet goed uit, want binnenkort hebben we onze motorcrosswedstrijd in het Hondapark in Olmen.”

Asbest

Ook voor de nieuwe burgemeester Nele Geudens van CD is het even slikken. “Vooral voor de verenigingen aan de Hoevendijk is het toch wel even slikken”, zegt Nele Geudens. “Zij steken ook hun hart en ziel in de werking en zien dan alles op korte tijd in vlammen opgaan. Er is zowel aan de Molsebaan als aan de Hoevendijk ook het probleem met asbest die vrijgekomen is. Dat is uiteraard een beetje eigen aan dergelijke oude koten die in vlammen opgaan. Dat zal dus opgeruimd moeten worden.”

De derde brand, die vermoedelijk tussen de twee zwaardere branden werd gesticht, was een aanhangwagen op het kruispunt van de Gasthuisstraat en de Smissestraat. De schade bleef daar beperkt tot het dekzeil.