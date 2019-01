Brand vernielt atelier van Vanlommel NV Wouter Demuynck

25 januari 2019

15u01 0 Meerhout Vrijdagmiddag heeft het gebrand bij bedrijf Vanlommel NV in de Ambachtsstraat. Dat ging gepaard met veel rookontwikkeling, maar er vielen geen gewonden. Het atelier, waar onderhoudswerkzaamheden aan de machines plaatsvinden, raakte wel volledig vernield. Zaakvoerder Michaël Van Moffaert raamt de schade op enkele honderdduizenden euro’s.

De brand bij Vanlommel NV, dat kranen en graafmachines verhuurt, brak uit rond 12.40 uur. De oorzaak ervan is nog onbekend. “De brand vond plaats in ons atelier, waar er onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden aan onze machines”, zegt zaakvoerder Michaël Van Moffaert. “In het atelier stonden nog zo’n 3 à 4 machines. Ik vermoed dat de schade in totaal zal oplopen tot enkele honderdduizenden euro’s. Voor het bedrijf zelf heeft dit geen grote gevolgen. We kunnen de werkzaamheden volgende week weer hervatten, we gaan enkel een andere locatie als atelier moeten vinden.”

Aangezien er in de ruimte ook gasflessen aanwezig waren, evacueerde de brandweer het hele industrieterrein preventief. Ook de Eindhoutsebaan werd een tijdje afgesloten. Een uur later had de brandweer de brand echter onder controle.