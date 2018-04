Boek 'We wandelen verder ..' te koop 09 april 2018

02u44 0 Meerhout Meerhoutenaar Jos Delarbre (57) schreef een boek waarin hij het verdriet omwille van het verlies van zijn vrouw - een kwarteeuw geleden - van zich afschreef. Zijn vrouw Ingrid stierf aan kanker.

Jos schreef 'We wandelen verder...' als een therapeutisch hulpmiddel om zijn leed en dat van hun 2 zonen te verwerken. Het boek bevat dan ook zeer persoonlijke teksten en gedichten. Jos Delarbre wil met de publicatie van het boek voor anderen die rouwen om het verlies van een dierbare naaste een hulp en troost zijn.





Het boek 'We wandelen verder ...' rolde enkele dagen geleden van de persen en is nu te koop. Het boek kost 18,95 euro. De auteur zal de opbrengst van de verkoop van het boek afstaan aan de vzw Ispahan, palliatieve thuiszorg Kempen. Het boek bestellen kan door 18,95 euro over te maken op rekeningnummer BE39 7350 4855 1619 met vermelding van het aantal boeken dat gewenst is, naam en adres. Het boek wordt dan thuis besteld of Jos komt het persoonlijk afgeven.





Alle boeken zullen worden gesigneerd door de auteur.





(EJM)