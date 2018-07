BMX- en fietsbehendigheid in zomervakantie 16 juli 2018

Op het BMX-circuit in de Bevrijdingslaan 96 worden in de zomervakantie iedere maandag lessen fietsbehendigheid en BMX gegeven. De fietsbehendigheid is gericht op kinderen van de 3de kleuterklas envindt iedere maandag plaats van 18 tot 19 uur. De kinderen moeten hun eigen fiets meebrengen.





De BMX-lessen zijn voor lagereschoolkinderen, van 18 tot 19 uur voor beginners, van 19 tot 20 uur voor gevorderden. De BMX'ers kunnen hun eigen BMX meebrengen of gebruik maken van fietsen die ter beschikking gesteld worden. De deelnemers moeten een lange broek, een trui met lange mouwen, handschoenen en een fietshelm. De deelnameprijs bedraagt 30 euro. Info: sportdienst, tel. 014/24.99.29 of via sofie.vandermaesen@meerhout.be. (EJM)