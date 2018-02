Bieke zet je op weg naar nieuwe baan 07 februari 2018

02u33 0

In koffiebar Den Doktoor in de Gasthuisstraat 58 kan je gedurende vijf vrijdagen kennismaken met een loopbaancoach. Bieke Vermeulen die sinds 2016 met haar Werk met Zin-praktijk in de Kroonstraat 11 in Eindhout-Laakdal gevestigd is, ontvangt er in een zeer gemoedelijke sfeer personen die hun professionele loopbaan zelf in handen willen nemen. De volgende gelegenheden waarop Bieke Vermeulen Coffee & Coach-sessies houdt in Den Doktoor zijn op de vrijdagen 23 februari, 16 maart, 13 april, 4 mei en 1 juni, telkens van 10 tot 12 uur.





(EJM)