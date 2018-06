Bewoners en begeleiders De Berk klaar voor wekelijkse zomerwandelingen 15 juni 2018

De bewoners van woonzorgcentrum De Berk in de Gasthuisstraat en hun begeleiders hebben er hun eerste zomerwandeling opzitten. Tot eind september vertrekt er elke dinsdag om 18.30 uur een wandeluitstap van aan De Berk. Naast de leden van het Ergo-Kine-Animatie-team (EKA) kan men rekenen op de hulp van een tiental vrijwilligers die de rolstoelgebruikers een handje toesteken. Aan de eerste wandeling namen alvast 22 bewoners deel.





"In de loop van deze zomer hebben we ook enkele speciale wandelingen op het programma staan."





"Op 10 juli nodigen we de klein- en achterkleinkinderen in hun kinderwagens uit om deel te nemen, ook zullen we een bezoek brengen aan het documentatiecentrum van het Grote Netewoud, en tijdens de laatste wandeling eind september ronden we het seizoen af met smoutebollen op de kermis", aldus Annemie Van de Weyer.





(EJM)