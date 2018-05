Bestuurster (73) belandt in gracht 26 mei 2018

Gisterenvoormiddag omstreeks 11.15 uur vond er een verkeersongeval plaats op de Kiezel. Een bejaarde vrouw, D.M. (73) uit Meerhout, verloor de controle over het stuur en belandde met haar voertuig in de gracht, waar ze tegen een duiker botste. Vermoedelijk werd de vrouw onwel. Ze moest door de brandweer uit het voertuig bevrijd worden en werd met verwondingen naar het ziekenhuis in Geel overgebracht. Door het ongeval was de weg tot rond de middag afgesloten voor verkeer. (WDH)