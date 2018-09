Bestel nu 'Merret in oorlog!' 06 september 2018

De heemkundige kring Meerhouts patrimonium en het gemeentebestuur geven het boek "Merret in oorlog!" uit. Het historisch boek met de verhalen van Meerhoutenaren tijdens de Eerste Wereldoorlog wordt op 11 november 2018 voorgesteld maar kan nu reeds besteld worden. Het boek telt 300 bladzijden en is in vierkleurendruk en kost in voorverkoop 25 euro. "De verhalen in het boek zijn van grootouders die vertellen over honger, armoede en onderdrukking in het dorp", aldus schepen van Cultuur Jan Melis (CD). Het boek brengt ook het verhaal van Meerhoutse soldaten. Het laat ook zien wat er gedurende de vier oorlogsjaren in het dorp gebeurde. Veel, nooit eerder gepubliceerde foto's en documenten in kleur illustreren het relaas.





Het boek kan in voorverkoop besteld worden tot 30 september door storting op rekeningnummer BE63 0680 8853 0008 van heemkundige kring Meerhouts patrimonium. Na 30 september kost het boek 30 euro. (EJM)