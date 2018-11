Balen Bicycle Club neemt afscheid van Remco Evenepoel Eykmans Jean

19 november 2018

17u55 1 Meerhout De supergetalenteerde jonge wielrenner Remco Evenepoel (18) werd vandaag door wielerclub Balen Bicycle Club uitgewuifd. In Logement Den Beer aan de Markt in Meerhout had Balen BC-voorzitter Jef Robert, Remco en diens vader Patrick en een groep trouwe medewerkers uitgenodigd om de overeenkomst tussen de club en Remco officieel én in stijl af te ronden.

Evenepoel was anderhalf jaar lid van de club - eerder was hij een uitmuntend voetballer - en de vriendschappen die sindsdien gesloten zijn tussen de club en de renner en zijn entourage zijn voor het leven. “Ik vond bij Balen BC een club die professioneel werkt en een sterk programma afwerkt”, aldus Evenepoel.

“Ik reed uiteraard ook met de nationale ploeg maar de herinneringen met de Balense ploeg zal ik nooit vergeten. Ik werd in de Balen BC-trui Belgisch kampioen. Wedstrijden met de ploeg zoals Kuurne zijn onvergetelijk, het was berekoud, ik had me heel goed ingesmeerd tegen de koude en kwam goed voorbereid aan de start. Maar toch werd ik door de koude overmand en vroeg de teamwagen om zoveel mogelijk energierepen aan te geven. Ik reed 70 kilometer solo en de verwelkoming aan de finish zal altijd bijblijven.”

Evenepoel werd dit jaar Europees kampioen bij de junioren en ook op het WK in Innsbruck was hij de beste in de tijdrit en in de wegrit. “Nooit eerder kende de club een nieuweling of een junior die een wereldtitel behaalde. Remco schrijft mee een gouden bladzijde in onze rijke clubgeschiedenis. De club bestaat dit jaar 70 jaar en Remco geeft ons een onvergetelijk verjaardagscadeau. Remco begon in 2017 te koersen. Even was hij lid van een kleiner team maar via zijn trainer Fred Vandervennet kwamen we in contact en snel kwamen we tot een overeenkomst en aansluiting. Op 1 januari wordt Remco de 30ste ex-junior van onze club die actief deel uitmaakt van het profpeleton.”

“Uiteraard zijn we bijzonder fier dat we Remco in onze rangen hadden. Net als de onvergetelijke exploten van bijvoorbeeld Tom Boonen, ook een jeugdrenner van onze club, stralen de prestaties van Remco af op onze club. We gaan 2019 in met 180 aspiranten, nieuwelingen en juniors! Een dertigtal begeleiders zullen ook volgend seizoen paraat staan om al dat jong geweld in goede banen te leiden. Gelukkig kunnen we ook al vele jaren rekenen op trouwe sponsors. Koken kost geld, ook in het jeugdwielrennen. En we blijven de lat hoog leggen bij Balen BC”, aldus voorzitter Jef Robert.