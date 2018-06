Attentie voor trouwe marktkramers 20 juni 2018

Op de wekelijkse donderdagmarkt in Meerhout werden de marktkramers aangenaam verrast. Schepen van Middenstand Nele Geudens (CD) bezocht elk kraam en overhandigde de marktkramers een pakketje, bestaande uit hartige hapjes en enkele flesjes fruitsap. "Wekelijks staan hier in Meerhout zowat 35 marktkramers, weer of geen weer, zij staan hier elke week. Voor die trouwe aanwezigheid willen we hen bedanken", aldus Geudens. Dit gebaar viel erg in de smaak bij de marktkramers. "Dit hebben we nog nooit meegemaakt, dit is voor het eerst in al die jaren dat ik zoiets meemaak. Wij komen graag naar hier omdat het een gezellige markt is met veel vriendelijke mensen", zegt de Meerhoutse marktkramer Luc Vandecraen (foto).











(EJM)