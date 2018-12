Après Ski in Herberg van de Kerstman Jean Eykmans

27 december 2018

In de Herberg van de Kerstman staat zaterdag 29 december een Après Ski-Tiroleravond op het programma. Vanaf 19 uur zorgt zanger Mr. Marfac voor de nodige sfeer en ambiance in het prachtige houten kersthuis annex stal met levende dieren aan brasserie De Met op de Markt in Meerhout. Op 31 december zijn de nieuwjaarszangertjes welkom in en rond de Herberg van 12 tot 16 uur. Vanaf 18 uur wordt er afgeteld naar het nieuwe jaar.

De Herberg van de Kerstman is een initiatief van De Met and Friends en Vaderlands Vredelievend Meerhout. De vrijwillige medewerkers van beide verenigingen baten de Herberg uit en de opbrengst zal besteed worden aan de organisatie van de 75ste verjaardag van de bevrijding van Meerhout na WOII, op 13, 14 en 15 september 2019.