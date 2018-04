Alleman Mobiel blijft pleiten voor Lijnbus naar Mol 25 april 2018

De werkgroep Alleman Mobiel ijvert al jaren voor een directe buslijn van Meerhout naar Mol. 40 mannen en vrouwen stapten om die vraag kracht bij te zetten gisterochtend aan de Markt in Meerhout op de Lijnbus om in Mol naar de wekelijkse markt te gaan.





"Vorig jaar vroegen 1.240 Meerhoutenaren in een enquête een regelmatige busverbinding tussen Meerhout en Mol", zegt Viviane Scheur van Alleman Mobiel. De onderhandelingen met De Lijn leverden echter niets op maar de werkgroep geeft niet op. Ondertussen hebben we een handig kaartje met de uren en haltes van de Marktbus opgemaakt. In het najaar willen we de Combibus promoten. Daarmee kan je vanuit Meerhout een ommetje te maken naar Geel, waar je overstapt op een bus die naar Mol rijdt. Hiervoor maakt Vormingplus een boekje met die speciale dienstregeling." (EJM)