Albert Hammond te gast bij KWB Berg 12 februari 2018

De KWB-afdeling van Meerhout-Berg ontvangt op zaterdag 8 december 2018 niemand minder dan Albert Hammond. KWB Berg zet daarmee een rijke traditie van muzikale avonden verder. Na een lange reeks van optredens door Will Tura, volgden Willem Vermandere en Johan Verminnen. Het optreden van Albert Hammond zal doorgaan in de parochiekerk van Berg. Albert Hammond geniet al decennialang grote bekendheid als zanger enschrijver van nummers als I'm a train, It never rains in Southern California en Free Electric Band. Ook hits van Neil Diamond, Whitney Houston, Julio Iglesias en Tina Turner zijn door hem geschreven. In Meerhout brengt hij nummers uit zijn 'World Tour Songbook 2018'.





Inkomkaarten aan 25 euro zijn te bestellen via www.kwbmeerhoutberg.be of telefonisch bij Martin Lodewijckx (tel. 0497/81.23.34). Wie zeker wil zijn van een zitje kan zich best haasten want de muzikale avonden van KWB Berg zijn erg in trek. (EJM)