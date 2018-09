Afpersers die slachtoffer dwongen om vloeibare xtc te drinken, riskeren tot 42 maanden cel JL

05 september 2018

16u07 0 Meerhout Het openbaar ministerie in Turnhout heeft gevangenisstraffen tot 42 maanden gevorderd tegen een groep van twaalf Kempense afpersers. Het slachtoffer, een man uit Meerhout, werd vorig jaar maandenlang bedreigd, geslagen en zelfs gedwongen om vloeibare xtc te drinken. Het slachtoffer durfde niet naar de politie stappen omdat ze hem met de dood hadden bedreigd.

In september 2017 liep de afpersing uit de hand. Het slachtoffer werd vastgebonden op een stoel in de kelder van een woning. Hij moest onder dwang vloeibare xtc drinken tot hij het bewustzijn verloor. Toen hij wakker werd, bevond hij zich in een afgesloten zolderkamer. Daar werd hij drie dagen gevangen gehouden.

Een dertiger uit Meerhout was volgens het openbaar ministerie de spilfiguur achter de afpersing. Hij riskeert een gevangenisstraf van 42 maanden. Tegen drie anderen vorderde de aanklager 36 maanden celstraf. De overige kompanen riskeren tussen tien en 32 maanden. De rechter beslist later deze maand.