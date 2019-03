70 vrijwilligers steken handen uit de mouwen op slotdag van zwerfvuilactie Jean Eykmans

17 maart 2019

13u48 0 Meerhout Op de slotdag van de gemeentelijke zwerfvuilactie daagden een 70-tal vrijwilligers op aan jeugdhuis De Kater in de Sportlaan. De voorbije drie weken werd er in de hele gemeente Meerhout zwerfvuil geruimd.

In iedere Meerhoutse school namen de leerlingen van twee leerjaren de schoolomgevingen onder handen. “Ook in de verschillende wijken binnen de deelgemeenten namen bewoners spontaan het initiatief om hun straat te ontdoen van zwerfvuil. Naast die vrijwilligers kunnen we ook rekenen op raadsleden van de gemeenteraad, leden van de Bosgroep Zuiderkempen en de jagers van de Wildbeheerseenheid”, zegt milieuschepen Fons Hannes (sp.a).

De voorbije jaren verzamelden Meerhoutenaren zich als zwerfvuilruimers. Schepen Hannes: “Die groep bestond tot aan onze zwerfvuilactie van dit jaar uit 28 personen. Het is mooi om te vernemen dat op de slotdag van deze campagne zich andermaal mensen hebben aangeboden om tot de groep zwerfvuilruimers te behoren. Maar het blijft uiteraard de hoofdbedoeling om de vervuilers duidelijk te maken dat het niet hoort afval langs de straat of in de natuur achter te laten. Dat de groep vrijwillige zwerfvuilremmers steeds maar groeit is hopelijk een signaal aan de vervuilers om twee keer na te denken vooraleer ze nog eens iets weggooien waar het niet hoort.”

Aan het eind van de zwerfvuilactie verzamelden de vrijwilligers aan jeugdhuis De Kater waar heerlijke soep en broodjes geserveerd werden.