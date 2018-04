500 gepimpte vogelkastjes te zien op MAK 30 april 2018

02u35 0 Meerhout Het Meerhouts Amateurkunstenfestival (MAK) gaat dit jaar door van 5 tot 13 mei. Het gemeentebestuur stelde gratis 500 bouwpakketjes ter beschikking aan de bevolking.

De Meerhoutenaren hebben gretig gebruik gemaakt van het aanbod en zijn inmiddels naarstig aan het werk om van die doe-het-zelfbouwpakketjes vogelkastjes van te maken. Op een mum van tijd waren de bouwpakketjes de deur uit. 320 pakketjes werden afgehaald door jongeren. Op vraag van het gemeentebestuur zullen de bouwers van de vogelkastjes hun werkjes ook pimpen. De 500 vogelkastjes zullen tijdens het MAK her en der opgesteld en opgehangen worden bij de verschillende evenementen.





Het MAK is een tweejaarlijks kunstenfestival in Meerhout. De laatste jaren blijft de deelname niet beperkt tot amateurkunstenaars maar doen er ook meer en meer professionele kunstenaars mee. Dit evenement loopt gedurende tien dagen, tijdens de even jaren in april of mei.





Tijdens MAK kan je kennismaken met heel uiteenlopende Meerhoutse creativiteit, met kunstenaars uit verschillende, uiteenlopende disciplines. Groepjes kunstenaars werken samen om tentoonstellingen op te bouwen, open-ateliers te houden en voorstellingen en workshops te organiseren op verschillende locaties in Meerhout. Ook muziek komt aan bod. De enige voorwaarden om deel te nemen zijn dat men in Meerhout woont of dat de kunstvereniging waarbij men aangesloten is in Meerhout werkzaam is.





Meer info: Ann Lodewijckx, team vrije tijd, tel. 014/24.99.28, of via cultuur@meerhout.be. (EJM)