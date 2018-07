400 wandelaars op stap met Stabbel 25 juli 2018

De gezinswandeltocht Op stap met Stabbel, een organisatie van VVV Meerhout en het gemeentebestuur, kende een groot succes. Aan de Far West in de Hoevendijk schreven 400 personen in, waaronder 165 kinderen. Onderweg kregen de kinderen zoek- en doe-opdrachtjes. Bij het vertrek kregen de kinderen een flesje water en een appel (tegen de dorst!) mee, onderweg wachtte hen een appelsapje en een suikerwafel. Het streekproevertje voor de volwassenen was een vlierbessenjenevertje. Er waren 2 wandelingen, een van 6 en een van 12 kilometer. Later volgen nog drie Stabbelwandelingen. De wandelaars die aan vier Stabbels deelnemen, maken kans op een mand met streekproducten.





(EJM)