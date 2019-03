376.000 euro voor twee projecten van Natuurpunt Wouter Demuynck

29 maart 2019

16u36 2 Meerhout Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel bracht donderdag een werkbezoek aan het Grote Netewoud in Meerhout. Daar maakte hij bekend dat hij zo’n 376.000 euro zal investeren in twee projecten van Natuurpunt: GrasGoed en Reconnect Farmers and Nature.

Tijdens zijn werkbezoek ging minister Van den Heuvel in gesprek met de vele vrijwilligers van Natuurpunt en kreeg hij de nodige uitleg over het natuurherstel in de vallei van de Grote Nete en de uitbouw van de historische watermolen tot bezoekersonthaal, met onder meer een speelbos. Die uitbouw is volgens schepen van Toerisme Jan Melis (CD) iets unieks. “Ik heb het nog nooit meegemaakt: een project dat geen enkele weerstand kent bij de bevolking”, glimlachte hij. Als slotsom mocht Van den Heuvel zelf nog een perelaar planten aan de rand van het nieuwe speelbos.

Maaisel

Tegelijkertijd maakte de minister bekend dat hij zal investeren in twee projecten van Natuurpunt: GrasGoed (226.000 euro) en Reconnect Farmers and Nature (150.000 euro). Met het project GrasGoed geven natuurbeheerders, bedrijven en kennisinstellingen in Vlaanderen en Nederland de resten van natuurbeheer een tweede leven. Bij het beheer van natte gebieden wordt het maaisel - jaarlijks duizenden tonnen - vaak niet of beperkt benut. Het is logistiek immers vaak moeilijk om het maaisel uit de gebieden te verwijderen. Het project wil die problemen oplossen door maai-, transport- en verwerkingsmachines te verbeteren en nieuwe producten te ontwikkelen, zoals graspapier.

In het project ‘Reconnect Farmers and Nature’ wil Natuurpunt de relatie tussen landbouw en natuur verbeteren, door enerzijds landbouwers die vandaag al natuurvriendelijke initiatieven nemen te ondersteunen en door anderzijds natuurminnende burgers de realiteit van de boerenstiel beter te leren begrijpen en de dialoog te versterken. “De toenadering tussen natuur en landbouw vind ik bij uitstek belangrijk: initiatieven die Natuurpunt uitrolde zoals het bootcamp met jonge natuurbeschermers en jonge landbouwers, of een jobwisseldag helpen om elkaar beter te leren kennen en om tegenstellingen te overstijgen”, vindt Van den Heuvel.