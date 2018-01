3.270 euro steun voor behandeling Chloe (6) 02u28 0 Foto Vanderveken

Na de eerste kerstmarkt rond het Huis van de Kerstman op de Markt schonk het bestuur van wielerclub De Meikevers de opbrengst van hun stand volledig aan de ouders van de 6-jarige Chloe Verhoeven uit Tongerlo. "Chloe vecht tegen een kwaadaardige tumor en de behandeling kost handenvol geld. Een lid van ons bestuur is goed bevriend met de familie. We zijn dan ook fier dat we de familie Verhoeven 2.570 euro kunnen overhandigen.", zegt voorzitter Ludo Melis. Vlak na de uitreiking maakte Francis Mertens namens de Met & Friends en VVM en sponsor GJM bekend dat de dagontvangst van het Huis van de Kerstman, zo'n 700 euro, ook aan de familie Verhoeven zal worden overgemaakt.





(EJM)