230 kinderen openen gedichtentuin in De Boomgaard Eykmans Jean

15 november 2018

De 230 kleuters en leerlingen van basisschool De Boomgaard in de Veldstraat openden samen met de leerkrachten een gedichtentuin.Schepen van onderwijs Jan Melis (CD) was daarbij de ceremoniemeester én entertainer met dienst. De schepen had zich uitgedost als een heel slimme dichter en proclameerde uit volle borst het gedicht “Jantje zag eens pruimen hangen”, een meer dan 250 jaar oud gedicht, zo voegde de schepen er aan toe.

“Vorig schooljaar maakten alle klassen gedichten. Deze gedichtenbundel werd gelezen door schepen Melis. Hij koos enkele gedichten uit, die een plaatsje verdienen in de gedichtentuin van de school. De andere gedichten krijgen op een andere locatie in de school een mooie plaats. Enkele worden vergroot op de ramen aangebracht, andere ontmoet je in de schoolgangen. De gedichtentuin bevindt zich op het schooldomein. Hier worden permanent de gedichten tentoongesteld. Kinderen kunnen tijdens het spelen de gedichten bewonderen en andere bezoekers van de school worden verrast door deze kunstwerken.”, zegt directrice Claudia Gijbels. Dit schooljaar worden door de kinderen nieuwe gedichten gemaakt en zo zal de gedichtentuin stelselmatig uitgebreid worden. Voor basisschool De Boomgaard is dit project het logische gevolg van hun inzet op talenonderwijs en het streven naar taalvaardige kinderen.

Na de opening van de gedichtentuin werden de kinderen getrakteerd op lettertjes in koekvorm en fruitsap.