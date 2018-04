150 kinderen doen de Paas-Tottertocht 11 april 2018

Aan het bezoekerscentrum Grote Netewoud van Natuurpunt aan Watermolen in Meerhout namen maar liefst 150 kinderen deel aan een geanimeerde Paas-Tottertocht. Het Totterpad - een kindvriendelijk wandelparcours over 1,5 kilometer - werd omgebouwd tot een Paas-Totterpad. Onderweg kregen de kinderen allerhande ei-opdrachten te vervullen onder een aangenaam lentezonnetje: met een ei in een lepel door de wilgentunnel lopen, vallende eitjes uit de vlinderkooi opvangen, eitjes in het grote dinosaurus-ei werpen. Aan het eind van de tocht werden de kinderen opgewacht door de beverhaas, de mascotte van het bezoekerscentrum. De beverhaas had zich voor de gelegenheid 2 grote paashazenoren aangemeten en had voor alle kinderen een cadeautje in petto. En op het terras aan de vistrap op de Nete konden de volwassenen en de kinderen bovendien smullen van zelfgebakken pannenkoeken.





(EJM)