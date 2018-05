12 partners maken van Grote Netegebied wandelparadijs 17 mei 2018

Op uitnodiging van het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete (RLKGN) ondertekenden gisteren 12 partners een intentieverklaring om het Grote Netegebied met een gezamenlijke inspanning nog verder te ontwikkelen. Meerhouts schepen Jan Melis (CD) verwelkomde in het Natuurpunt-documentatiecentrum aan de oude watermolen op de Grote Nete in Meerhout een ruim en gevarieerd gezelschap. Na een uiteenzetting waarin de recreatieve en ecologische uitdagingen voor de regio werden besproken, namen Natuurpuntgidsen de groep op sleeptouw voor een wandeling langs de Nete-boorden tot aan Straalmolen in Olmen waar molenaar Jef Druyts de gastheer was.





Trage wegen verbinden

Na de wandeling ondertekenden de twaalf partners de intentieverklaring. "In het unieke landschap van 15.000 hectare dat zich uitstrekt over Mol, Balen, Meerhout en Geel willen alle partners de landschapswaarde uitbouwen. We denken aan gebieden als Scheps, Keiheuvel en Griesbroek in Balen. Daarnaast willen we in het al goed voorziene wandel- en fietsnetwerk de ontbrekende delen opvullen én de infrastructuur verbeteren. Ook het verder verbinden en verweven van houtkanten en trage wegen is een opdracht voor de groep", aldus Bas Van der Veken, coördinator van RLKGN. (EJM)