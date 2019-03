“Ouders zorgen voor chips, wij voor al de rest”: Parties & Pillows biedt slaapfeestjes aan in 6 thema’s Wouter Demuynck

12 maart 2019

Meerhout Claire Janssen uit Meerhout biedt sinds enkele maanden met haar zaak Parties & Pillows pakketten voor slaapfeestjes aan die bovendien op en top gepersonaliseerd zijn. De kinderen hebben de keuze uit vijf thema's en weldra komt er door het overdonderende succes al een zesde thema aan.

Het idee om zelf slaapfeestjes op maat te verzorgen kwam er dankzij haar zonen Lou (8) en Nand Verhoeven (10). “Ongeveer een jaar geleden wilden mijn eigen kinderen een slaapfeestje organiseren. Daardoor was ik op zoek naar inspiratie en ideeën en zo is het idee gegroeid om zelf slaapfeestjes te organiseren. Er zijn op dat vlak immers weinig mogelijkheden. Het idee komt overgewaaid vanuit Amerika, van daaruit heb ik nog veel tips gevonden. Samen met mijn grafisch ontwerpster Astrid De Deyne heb ik alle thema’s uitgewerkt - we vonden het allebei een heel tof idee.”

Van Pretty Pink tot Disco Fever

Claire en Astrid werkten zes maanden om alle ideeën uit te werken, in september kon Parties & Pillows dan officieel van start gaan. Ouders kunnen pakketten in vijf verschillende thema’s bestellen voor acht tot tien kinderen. “Die pakketten bevatten indoor tentjes, luchtmatrassen, kussens en leuke attributen per thema. Er is ook een picknickmandje met bordjes, bestek, placemat en servetten die aangepast zijn aan het thema. Momenteel hebben we vijf thema’s: Pretty & Pink - met onder meer een catwalk, roze spulletjes en slaapmaskers -, een legerthema, voetbal, Dance The Night Away voor de dansliefhebbers en ten slotte Disco Fever, met veel kleurtjes, hoedjes, gekke brillen en een muziekinstallatie. Nu zijn we bezig met ons zesde thema te lanceren - dat gaat in het teken van helden staan.” Claire zorgt er bovendien voor dat de slaapfeestjes gepersonaliseerd zijn, met bijvoorbeeld persoonlijke uitnodigingen voor alle kinderen en een naamkaartje op de indoor tenten.

“Hoe fantastisch is dit?”

De rechterhand van Claire Janssen is Astrid De Deyne van het Geelse grafisch ontwerpbureau Reejeel. “De samenwerking is er gekomen toen Claire een logo zocht. Sindsdien werken we de ideeën samen uit. Toen ze het concept uitlegde, dacht ik meteen: hoe fantastisch is dit? Vroeger heb ik in een uitgeverij voor kinderboeken gewerkt, dus ik kan me zeker inleven in het idee. We sturen elkaar nu regelmatig berichtjes als we iets leuks vinden. We stimuleren elkaar en daardoor is er ook een vriendschap tussen ons ontstaan”, vertelt Astrid De Deyne.

Het idee van Claire kent inmiddels groot succes. “Het gaat zeer vlot. Alle ouders zijn heel enthousiast. Ze moeten zelf niks meer aankopen: het enige wat ze zelf in huis moeten halen, zijn wat snacks en het is in orde”, lacht Claire. Naast het zesde thema ziet ze dan ook nog andere uitbreidingsmogelijkheden. “Een zevende thema komt er ook sowieso. Daarna gaan we verder kijken hoe we het nog kunnen aanpakken. We denken bijvoorbeeld aan feestjes voor 16-jarigen en blijven volop uitkijken naar andere thema’s. Ook kan het interessant zijn om iets te doen rond cupcakes, taarten en nog extra versieringen.”

Meer informatie vind je op https://www.partiesandpillows.be/.