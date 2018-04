'Merret' dingt naar uw stem 17 april 2018

Bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober zal in Meerhout een nieuwe partij opkomen. Met 'Merret', het dialect voor Meerhout, en de ondertitel 'anders', biedt de nieuwbakken partij een alternatief na jaren van hetzelfde beleid.





"Onder impuls van een handvol geboren en getogen Meerhoutenaren is het idee ontstaan", zegt voorzitter Francis Mertens. "Het grote verschil is dat wij onafhankelijk zijn van alle nationale partijbesturen. Ondertussen is al een hechte ploeg ontstaan, met een reeks onafhankelijke kandidaten maar ook ervaren mensen van andere partijen. Uiteraard is iedereen die wil mee werken aan ons project welkom."





Volgens voorzitter Mertens beschikt





'Merret' nu al over meer dan voldoende kandidaten om de lijst te vullen. (EJM)