"Afgeperst en gegijzeld zoals in films" SLACHTOFFER WERD VASTGEBONDEN IN KELDER EN VERPLICHT DRUGS TE SLIKKEN JEF VAN NOOTEN

06 september 2018

02u36 0 Meerhout Vastgebonden op een stoel in de kelder, gefolterd, onder dwang drugs geslikt tot hij bewusteloos was en vervolgens drie dagen gegijzeld op een afgesloten zolderkamertje. "Een schaamteloos hoogtepunt van wekenlange afpersing", zegt de aanklager. Twaalf personen waren betrokken bij de gruwel. Spilfiguur Micky M. (33) uit Meerhout riskeert 42 maanden cel.

Het slachtoffer, D.M. uit Meerhout, daagde zelf niet op voor de correctionele rechtbank in Turnhout. Hij verblijft momenteel in een psychiatrische instelling. "Een gevolg van de gruwel die hij heeft moeten doorstaan", zegt zijn raadsman Pieter Klingels.





Het 'filmscenario' speelde zich af in de zomer van 2017. Eind juni trok Micky M. (33) uit Meerhout naar de flat van het slachtoffer. Ze kenden elkaar via het drugsmilieu in Meerhout. "Die dag kreeg mijn cliënt een eerste keer slagen om onder dwang geld af te geven", zegt meester Klingels. "Het begon met kleine bedragen, maar die werden steeds groter en groter. Hij werd zelfs bedreigd met een pistool."





Wanneer hij eens geen geld op zak had, deinsden zijn afpersers er niet voor terug om D.M. te vergezellen naar het bankkantoor. "Op een dag is hij bedreigd met een jachtgeweer en geslagen met de kolf van een pistool. Daarna namen ze hem bloedend mee naar het KBC-kantoor in Meerhout om geld op te nemen. De bankbediende verklaarde achteraf dat hij het verdacht vond. Omdat het slachtoffer vergezeld was van twee mannen, zeer bang leek en een bloedneus had", zegt de aanklager.





Emmer als toilet

De afpersing bleef wekenlang duren. In totaal waren twaalf personen - zowel mannen als vrouwen - er bij betrokken. In september kende de gruwel een 'hoogtepunt'. "Net zoals in films werd hij in een kelder vastgebonden op een stoel. Hoewel hij sinds een tijd afgekickt was van drugs, moest hij onder dwang GHB drinken", schetst het openbaar ministerie. "Het slachtoffer verloor het bewustzijn. Hij werd wakker op een zolderkamertje met afgeplakte ramen en een emmer als toilet. Hij is er drie dagen gevangen gehouden." De afpersers roofden intussen zijn woning leeg. Pas in december 2017 had het slachtoffer genoeg moed bijeen geraapt om klacht in te dienen bij de politie.





Spilfiguur

Micky M. was volgens de aanklager de spilfiguur van de afpersing. Hij riskeert een celstraf van 42 maanden. Tegen zijn elf kompanen werden gevangenisstraffen tussen 10 en 36 maanden gevorderd.





Net als de andere beklaagden, minimaliseert ook Micky M. zijn aandeel. Zijn advocaat schetste aan de rechter ook hoe alles begonnen is. "Micky was naar het slachtoffer gegaan om hem een lesje te leren. Omdat hij kwaad sprak over de relatie van mijn cliënt. Er was wat duw- en trekwerk, maar nadien probeerde de burgerlijke partij mijn cliënt neer te steken met een mes. Micky wilde klacht neerleggen bij de politie, maar de burgerlijke partij heeft toen zelf voorgesteld om het voorval af te kopen. Hij heeft zelf de code van zijn bankkaart gegeven om te voorkomen dat Micky naar de politie zou gaan. De raadsman van Micky M. trekt ook in twijfel of de psychiatrische opname een gevolg is van deze feiten. "Mogelijk is het een gevolg van zijn drugsverslaving."





Vonnis op 19 september.