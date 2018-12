Zwemmers met beperking betalen nog slechts 1 euro Wannes Vansina

19 december 2018

Houders van een European Disability Card (EDC) — een kaart voor personen met een beperking — betalen voortaan nog slechts 1 euro voor een zwembeurt in het stedelijk zwembad Geerdegemvaart in Mechelen. Autonoom gemeentebedrijf SAM ging hiervoor een partnerschap aan. “Ik ben ervan overtuigd dat dit zal bijdragen tot de insluiting van personen met een handicap”, zegt sportschepen Stefaan Deleus (CD&V). De European Disability Card werd in ons land officieel gelanceerd in oktober 2017 en biedt houders al korting in tal van musea, pretparken, toeristische attracties en sportcentra.