Zware transporten blijven Battelsesteenweg aandoen 10 juli 2018

Het stadsbestuur had dit graag anders gezien, maar volgens de Vlaamse overheid is er geen alternatief voor de zware transporten op de Battelsesteenweg.





Het stadsbestuur vroeg de Vlaamse overheid onlangs om de route van uitzonderlijk vervoer te wijzigen door het over het Battelcomplex te laten rijden. De stad wil er graag met onder meer vrachtwagensluizen zwaar verkeer weren. Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) liet Vlaams parlementslid en Mechels schepen Marc Hendrickx (N-VA) weten dat AWV de mogelijke alternatieve routes heeft onderzocht. "Maar hieruit is gebleken dat het gebruik van de Battelsesteenweg voor uitzonderlijk vervoer noodzakelijk blijft." De transporten zouden immers een te grote belasting zijn voor de bruggen van de N16. Hendrickx betreurt dat. "Tijdens zo'n transport wordt het gewone verkeer gedwongen om over het fietspad en voetpad te rijden om ruimte voor het transport te maken. Dat leidde al tot schade aan de weginfrastructuur, maar zorgde zeker ook voor onveilige en chaotische situaties." (WVK)