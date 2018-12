Zwaar ongeval op E19 in Mechelen: moeizame ochtendspits TVDZM

19 december 2018

06u45 0 Mechelen Op de autostrade E19 richting Antwerpen is er vanmorgen heel wat verkeershinder door een verkeersongeval. Daarbij is onder meer een vrachtwagen en een signalisatiewagen betrokken. Er vielen ook gewonden. Het verkeersongeval is nu afgehandeld. Er stond ruim veertig minuten file, maar die file lost nu stilaan op.

Het ongeval gebeurde al omstreeks 4.30 uur ter hoogte van Mechelen-Noord. Een vrachtwagen die in de richting van Antwerpen reed, knalde er frontaal op een signalisatiewagen met botsabsorbeerder. De impact was bij zonder groot. De vrachtwagen ramde eerst nog de signalisatiewagen en belandde vervolgens over de vangrail van de autostrade. De schade is gigantisch. Hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse.

De bestuurder van de botsabsorbeerder zat op het moment van het ongeval nog in het voertuig. Hij raakte gewond en moest overgebracht worden naar het ziekenhuis voor verzorging. Door het ongeval moesten zowel de midden- als rechterrijstrook worden afgesloten voor het verkeer. Dat zorgde voor bijzonder veel file in de richting van Antwerpen. De Federale Wegpolitie vroeg aan automobilisten om hun snelheid te matigen.

Intussen is de rijbaan vrijgemaakt, maar de gevolgen zijn nog steeds voelbaar. Er staat nog een file van voor Mechelen-Zuid.

Update #E19 Ongeval afgehandeld in Mechelen-Noord richting Antwerpen. De omleiding via A12 wordt stopgezet. De file op de E19 richting Antwerpen lost snel op. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link