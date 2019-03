Zwaar alcoholverslaafde man (55) riskeert dertig maanden cel voor vijf winkeldiefstallen Tim Van der Zeypen

05 maart 2019

10u33 0 Mechelen De 55-jarige Mohamed A. uit Mechelen riskeert een effectieve celstraf van dertig maanden. De vijftiger stond vanochtend terecht voor vijf winkeldiefstallen. Telkens was de man onder invloed van alcohol. “Ik ben beginnen drinken door de vrouwen”, klonk het in zijn verklaringen.

De vijftiger is geen onbekende voor het gerecht. In het verleden liep hij al acht correctionele veroordelingen op voor diefstallen. Vaak gebruikte hij ook geweld of bedreigde hij zijn slachtoffers. Er was wel een rode draad doorheen zijn verhaal: alcohol. De man bouwde de afgelopen jaren een zwaar alcoholprobleem op. Naar eigen zeggen drinkt hij dagelijks tot zo’n vijf liter bier. “Het gevolg van problemen met de vrouwen”, klonk het eerlijk in zijn verklaringen tegenover de rechter.

In oktober 2018 liep hij uiteindelijk tegen de lamp bij een winkeldiefstal in Mechelen. “Hij wou er toen vandoor gaan met twee flessen alcohol”, klonk het bij het openbaar ministerie. “Een politie-inspecteur in burger kon de man toen inrekenen maar dat verliep niet zonder slag of stoot. De inspecteur, net zoals haar zoon, raakte daarbij lichtgewond.”

Vijf anderen

Na zijn arrestatie kon de politie nog vier andere winkeldiefstallen linken aan de vijftiger. Telkens ging hij er in supermarkten vandoor met champagne, whisky of andere sterke drank. De vijftiger verscheen voor de onderzoeksrechter en vroeg er een laatste kans. Alleen stond hij op dat moment al onder probatie-voorwaarden en mocht hij eigenlijk niet meer drinken. De vijftiger werd even opgesloten in de gevangenis maar uiteindelijk in januari 2019 opnieuw vrijgelaten. “Om zich te laten behandelen voor zijn alcoholprobleem”, klonk het nog. “Allen moest de politie hem amper tien dagen later opnieuw van straat halen. Hij verstoorde toen de openbaar orde terwijl hij dronken was.”

“Maat is vol”

“Elke kans die meneer gekregen heeft, heeft hij verprutst”, besloot het openbaar ministerie. “De maat is vol. Meneer moet uit de maatschappij gehaald worden.” Het vorderde daarom een effectieve celstraf van dertig maanden en een geldboete van 800 euro. De verdediging kwam de feiten niet betwisten maar ook geen laatste kans vragen. “Wel een kreet om hulp”, zei de raadsman van A. “Meneer moet echt dringend geholpen worden voor zijn alcoholprobleem. Hij heeft op dit moment al leverschade. Wij vragen een residentiële begeleiding.”

Vonnis op 1 april.