Zussen verbinden Mechelaars op de Dijle 07 september 2018

02u38 0 Mechelen De zussen Dorien (28) en Eva (26) Guns hebben nog nooit een evenement georganiseerd, maar voor hun eerste pakken ze meteen groot uit. Vandaag openen ze M~Flow!, een 10-daags evenement op een ponton op de Dijle.

Gisteren startte dezelfde aannemer die afgelopen winter de ijspiste realiseerde met de aanleg van een kleiner ponton aan de Haverwerf. De inspiratie komt van Gent, waar de zussen vorig jaar een drijvende markt bezochten. Dat wilden ze ook, maar gaandeweg groeide het evenement uit tot een heuse tiendaagse. Dit en volgend weekend organiseren ze hun drijvende markt, maar het programma bestaat uit veel meer: een brede waaier van gratis activiteiten waaronder kinderanimatie, muziek en comedy.





Geen ervaring

"Waarom we dit doen? Omdat we fier zijn op Mechelen. Onze stad is een warm centrum aan het worden met openheid voor nieuwe initiatieven. We willen mensen samenbrengen en verbinden", vertellen de zussen enthousiast. Kernwoorden zijn ecologie, lokaal en fairtrade. Ervaring hebben ze niet met het organiseren van evenementen, al waren ze beide wel actief bij Chiro Libertus. "We doen dit één keer, maar we denken wel dat dit navolging zal krijgen en dat het verder zal groeien in handen van een andere organisatie."





M~Flow! wordt vanavond om 19 uur feestelijk geopend met een drankje en muziek van BJ Orn. Het volledige programma is terug te vinden op https://11mechelen.wixsite.com/mflow. De zussen hopen dat het een succes wordt. "Het wordt krabben om er te komen." Sponsors zijn nog altijd meer dan welkom. (WVK)