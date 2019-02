Zowat alle koten verhuurd. “Nood aan 200 bijkomende studentenkamers” Wannes Vansina

26 februari 2019

16u43 0 Mechelen Wie een kot zoekt in Mechelen, is eraan voor de moeite. Nagenoeg alle 500 studentenkamers zijn verhuurd. Daarom roept de stad op om te investeren in studentenhuisvesting. Volgens de hogeschool is er zeker nood aan 200 bijkomende koten.

De hogeschool groeit en dus ook de vraag naar koten. De ongeveer 500 Mechelse studentenkamers zijn zo goed als allemaal verhuurd. “De stad is samen met de hogeschool vragende partij om het aantal kwaliteitsvolle kamers uit te breiden. Er is zeker nood aan 200 bijkomende studentenkamers of – studio’s”, zegt Lieselotte Heymans, diensthoofd studentenvoorzieningen van Thomas More.

Er is interesse. Momenteel heeft de Bouwdienst van de stad negen dossiers lopen, goed voor een 70-tal koten. Het betreft meestal functiewijzigingen van wonen naar studentenhuisvesting. “Om aan de vraag te voldoen moet dit aantal nog omhoog. We willen mensen die in Mechelen investeren, stimuleren om aandacht te hebben voor studentenhuisvesting”, zet schepen van Wonen Greet Geypen (Open Vld).

De stad heeft recent beslist om de regels voor dergelijke bouwaanvragen te versoepelen. “Zo zal er geen parkeernorm voor wagens meer opgelegd worden voor studentenhuisvesting. Ook zal soepeler omgegaan worden met afmetingsbepalingen. Woonkwaliteit, brandveiligheid en het hebben van een stedenbouwkundige vergunning blijven uiteraard essentiële voorwaarden voor een uitbatingsvergunning”, aldus de schepen.

Bijzondere nood is er ook aan koten voor studenten met een functiebeperking.